Un repas concert à la ferme de Loubéjac (Cantal) où la famille de Félix Troupel fabrique un excellent fromage. La ferme est située entre Carlat et Ronesque Cros, sur la départementale D990 Cela se passe mardi 25 juillet à partir de 17h visite de la ferme 18h apéritif 19h repas dans le parc du chateau voisin 21h concert Aqueles dans la cour de la ferme Artistes invités pour le concert : le trio de chanteurs très humoristiques Aqueles. A découvrir ! https://www.compagniedugriffe.com/les-spectacles/aqueles/… Réservations sur https://admin.helloasso.com/carlades-abans/evenements Ou office de tourisme du Carladès Cantal 04 71 47 50 68 Ferme de Monsieur Félix Troupel, Carlat (15) 1, Chemin de la Bastide

2023-07-25T17:00:00+02:00 – 2023-07-25T21:00:00+02:00

