Yvelines Portes ouvertes Chenil de l’Equipage de Bonnelles Rambouillet Ferme de Mocquesouris Rambouillet, 16 septembre 2023, Rambouillet. Portes ouvertes Chenil de l’Equipage de Bonnelles Rambouillet 16 et 17 septembre Ferme de Mocquesouris Entrée libre L’Équipage de Bonnelles Rambouillet est la suite de l’ancien équipage du duc de Luynes, repris en 1871 par le duc d’Uzès, puis par son épouse la duchesse d’Uzès. Depuis 1879, les chiens, de race Grand Anglo Français tricolore, sont installés dans la ferme de Mocquesouris, située dans le parc du château. Venez les admirer ! Vous pourrez aussi visiter une exposition de photographies et profiter d’animations ludiques. Des fanfares seront également sonnées. Saviez-vous que l’art des sonneurs de trompe, lié ou non à la pratique de la chasse, a été inscrit en tant que patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO en 2014 ? Ferme de Mocquesouris Route de Guéville 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France Chenil Equipage de Bonnelles Rambouillet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

