Randonnée apéro 11 juillet – 22 août, les mardis Ferme de Mézerac 44410 St lyphard Inscription: 12, Inscription: 6

Venez participer, le temps d’une soirée, à une randonnée commentée à partir de la ferme.

Sur les 7 kms, Chantal vous emmène découvrir le paysage et la biodiversité de la campagne autour des marais du Mès.

A votre retour, un apéro dinatoire vous sera servi avec dégustation des fromages de la ferme ainsi que des spécialités de notre région : chips locales de Chipizh, biscuits salés de Vincent, des pâtés à la langouille de l’Abbé Simon, saucisson au bœuf de Brière de la charcuterie des Marais et des terrines de poisson du Saumon de Piriac.

Randonnée facile de 7 kms, non conseillée pour les poussettes. Prévoir chaussures adaptées et ravitaillement en eau pour la randonnée.

Ferme de Mézerac 44410 St lyphard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T17:30:00+02:00 – 2023-07-11T19:30:00+02:00

2023-08-22T17:30:00+02:00 – 2023-08-22T19:30:00+02:00

