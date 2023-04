Visite du champ des possibles Ferme de Marcault Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Visite du champ des possibles Ferme de Marcault, 4 juin 2023, Tonnerre. Visite du champ des possibles Dimanche 4 juin, 11h00 Ferme de Marcault Entrée libre | Visites commentées à 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 14h00, 14h30, 15h00 et 15h30 Venez découvrir cet espace qui domine la campagne au milieu des champs. Ce sera également l’occasion de déguster des vins de Chablis du domaine Baudouin Millet. Ferme de Marcault 89700 Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Il s’agit du domaine Baudouin Millet. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Champ des possibles

Ferme de Marcault
89700 Tonnerre
Yonne

