Superhallo à la ferme – ferme de Lucquy Ferme de Lucquy Remaucourt, 16 juillet 2023, Remaucourt.

Remaucourt,Ardennes

Dimanche 16 Juillet à 15h à la ferme de Lucquy. Venez célébrer la pomme de terre en pleine végétation avec Superhallo !Selina et Martijn vous offrent une installation sonore sur mesure qui retracera l’histoire de KNOL D’AMOUR, la caravane des pommes de terre après son dernier périple à Bairon le 18 juin dernier. Palabre et dégustation de frites fraîches artistiquement élaborées ! La Chorale du Vieux Pont de Nanterre et Marie Troussard-Constant, danseuse chorégraphe, vous proposentun programme musical et de danse en partenariat avec larésidence de Superhallo ! Un grand merci à eux. Entrée libre, participation libre, ferme de Lucquy, commune de Remaucourt Venez nombreux ! Selina Houwing et Martijn Jansen de la compagnie Superhallo(Amsterdam, Pays-Bas), créent des installations de théâtresensoriel et des mini-performances. Sur une période d’un an ilsdévelopperont et présenteront quatre événements artistiquesspéciaux avec la pomme de terre en vedette ! À la Ferme de Lucquy.www.superhallo.nl – info@superhallo.nl.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . .

Ferme de Lucquy

Remaucourt 08220 Ardennes Grand Est



Sunday 16 July at 3pm at Lucquy farm. Come and celebrate the potato in full bloom with Superhallo! Selina and Martijn offer you a tailor-made sound installation retracing the history of KNOL D?AMOUR, the potato caravan after its last journey to Bairon on June 18. Palaver and tasting of artistically-crafted fresh French fries! The Chorale du Vieux Pont de Nanterre and dancer-choreographer Marie Troussard-Constant present a musical and dance program in partnership with the Superhallo residence! Many thanks to them. Free admission, free participation, ferme de Lucquy, commune of Remaucourt Come one, come all! Selina Houwing and Martijn Jansen from the Superhallo company (Amsterdam, Netherlands), create sensory theater installations and mini-performances. Over a one-year period, they will develop and present four special artistic events featuring the potato! At Ferme de Lucquy.www.superhallo.nl – info@superhallo.nl

Domingo 16 de julio a las 15.00 h en la granja Lucquy. Ven a celebrar la floración de la patata con Superhallo! Selina y Martijn te ofrecen una instalación sonora hecha a medida que recorre la historia de KNOL D’AMOUR, la caravana de la patata tras su último viaje a Bairon el 18 de junio. No faltarán las charlas y la degustación de patatas fritas artesanales El coro Vieux Pont de Nanterre y la bailarina-coreógrafa Marie Troussard-Constant le ofrecerán un programa de música y danza en colaboración con la residencia Superhallo. Muchas gracias a ellos. Entrada libre, participación gratuita, ferme de Lucquy, municipio de Remaucourt ¡Vengan todos! Selina Houwing y Martijn Jansen, de la compañía Superhallo (Ámsterdam, Países Bajos), crean instalaciones teatrales sensoriales y miniespectáculos. Durante un año, desarrollarán y presentarán cuatro eventos artísticos especiales con la patata como protagonista En la Ferme de Lucquy.www.superhallo.nl – info@superhallo.nl

Sonntag, den 16. Juli um 15 Uhr auf dem Bauernhof von Lucquy. Feiern Sie mit Superhallo die Kartoffel in voller Vegetation!Selina und Martijn bieten Ihnen eine maßgeschneiderte Klanginstallation, die die Geschichte von KNOL D?AMOUR, der Kartoffelkarawane, nach ihrer letzten Reise nach Bairon am 18. Juni nachzeichnet. Palaver und Verkostung von frischen, künstlerisch gestalteten Pommes frites! Der Chorale du Vieux Pont aus Nanterre und Marie Troussard-Constant, Tänzerin und Choreographin, bieten Ihnen in Partnerschaft mit larésidence de Superhallo ein Musik- und Tanzprogramm! Ein herzliches Dankeschön an die beiden. Eintritt frei, Teilnahme frei, Ferme de Lucquy, Gemeinde Remaucourt Kommen Sie zahlreich! Selina Houwing und Martijn Jansen von der Kompanie Superhallo (Amsterdam, Niederlande) kreieren Sinnestheater-Installationen und Mini-Performances. Über einen Zeitraum von einem Jahr entwickeln und präsentieren sie vier spezielle Kunstveranstaltungen, bei denen die Kartoffel im Mittelpunkt steht! Auf der Ferme de Lucquy.www.superhallo.nl – info@superhallo.nl

