Atelier d’expression plastique enfants-ados-adultes Ferme de Louisotte Bétaille, 4 décembre 2023, Bétaille.

Bétaille,Lot

En solo, en famille ou en duo, multiples propositions par séance : récup’, végétal, expression libre…

Goûter à la ferme (en supplément).

Tout public.

Sur inscription..

2024-01-24 fin : 2024-01-24 . 15 EUR.

Ferme de Louisotte Lieu dit Coujac

Bétaille 46110 Lot Occitanie



Solo, with the family or in a duo, there’s something for everyone: recycled materials, plants, free expression…

Farm snack (extra charge).

All ages.

Registration required.

Solo, en familia o a dúo, hay mucho donde elegir en cada sesión: reciclaje, plantas, expresión libre…

Merienda en la granja (cargo adicional).

Todas las edades.

Inscripción obligatoria.

Allein, mit der Familie oder zu zweit, mehrere Vorschläge pro Sitzung: Recycling, Pflanzen, freier Ausdruck…

Imbiss auf dem Bauernhof (extra).

Für alle Altersgruppen.

Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Vallée de la Dordogne