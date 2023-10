Soirée marocaine solidaire Ferme de Louisotte Bétaille, 14 octobre 2023, Bétaille.

Bétaille,Lot

La ferme de Louisotte propose une soirée marocaine, tous les bénéfices seront reversée aux victimes du séisme de septembre au maroc.

2023-10-14 09:30:00 fin : 2023-10-14 17:30:00. 25 EUR.

Ferme de Louisotte Lieu-dit Malmartel

Bétaille 46110 Lot Occitanie



La ferme de Louisotte offers a Moroccan evening, with all proceeds going to the victims of the September earthquake in Morocco

La granja Louisotte organiza una velada marroquí, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a las víctimas del terremoto de septiembre en Marruecos

Der Bauernhof von Louisotte bietet einen marokkanischen Abend an, alle Einnahmen gehen an die Opfer des Erdbebens im September in Marokko

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Vallée de la Dordogne