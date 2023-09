Cet évènement est passé Glanage de pommes de terre Ferme de l’Oncle Patate Grand-Champ Catégories d’Évènement: Grand-Champ

Morbihan Glanage de pommes de terre Ferme de l’Oncle Patate Grand-Champ, 14 septembre 2023, Grand-Champ. Glanage de pommes de terre Jeudi 14 septembre, 09h30 Ferme de l’Oncle Patate 4 délégués se sont retrouvés sur une exploitation agricole ferme de l’Oncle Patate de Grand-Champ pour une matinée de glanage de pommes de terre. 150 kg ont été récoltés et donnés à l’association « les restos du cœur ». Ferme de l’Oncle Patate Rescorles, 56390 Grand-Champ Grand-Champ 56390 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Alimentation glanage solidarité

