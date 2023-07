Formation permaculture et autonomie Ferme de Lartel Masquières, 14 août 2023, Masquières.

Masquières,Lot-et-Garonne

Grégor Alécian, en collaboration avec le collectif Tera, vous propose un stage de formation à la permaculture et à l’autonomie, avec au programme :

Les essentiels de la permaculture ;

– découvrir une approche holistique, une méthode, des principes de conception et outils pratiques,

– comprendre les liens entre autonomie d’énergie, alimentation, habitat, vie sauvage, lien social, etc.

– créer des lieux de vie, résilients, autonomes et nourriciers.

Cheminer vers l’autonomie les essentiels de la permaculture ;

– initiation à la communication non violente,

– les mystères de la vie des sols et du compost,

– l’autonomie alimentaire vue sous le prisme du maraîchage, de la boulange, de la transformation et cuisine locale, de la confection des tisanes.

Tous nos tarifs sont en participation libre et consciente.

Hébergement possible en chambre partagée ou camping sur le lieu de formation..

2023-08-14 fin : 2023-08-19 18:00:00. EUR.

Ferme de Lartel

Masquières 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Grégor Alécian, in collaboration with the Tera collective, offers a training course in permaculture and self-sufficiency, with the following program:

Permaculture essentials;

– discover a holistic approach, a method, design principles and practical tools,

– understand the links between energy autonomy, food, habitat, wildlife, social ties, etc.

– create living spaces that are resilient, self-sufficient and nourishing.

The path to self-sufficiency Permaculture essentials;

– introduction to non-violent communication,

– the mysteries of soil life and compost,

– food self-sufficiency through market gardening, baking, local cooking and herbal tea making.

All our prices are based on voluntary participation.

Accommodation available in shared rooms or camping on the training site.

Grégor Alécian, en colaboración con el colectivo Tera, ofrece un curso de formación en permacultura y autosuficiencia:

Lo esencial de la permacultura;

– descubrir un enfoque holístico, un método, principios de diseño y herramientas prácticas,

– comprender los vínculos entre autonomía energética, alimentación, hábitat, vida salvaje, vínculos sociales, etc.

– crear espacios vitales resistentes, autosuficientes y nutritivos.

Hacia la autonomía lo esencial de la permacultura ;

– introducción a la comunicación no violenta

– los misterios de la vida del suelo y el compost,

– autosuficiencia alimentaria a través de la horticultura, la panadería, la transformación, la cocina local y la elaboración de infusiones.

Todos nuestros precios están sujetos a la participación voluntaria.

El alojamiento está disponible en habitaciones compartidas o en camping en el lugar del curso.

Grégor Alécian bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Tera-Kollektiv einen Lehrgang in Permakultur und Selbstversorgung an, bei dem auf dem Programm steht :

Die Essentials der Permakultur ;

– einen ganzheitlichen Ansatz, eine Methode, Gestaltungsprinzipien und praktische Werkzeuge kennenlernen,

– die Zusammenhänge zwischen Energieautonomie, Ernährung, Lebensraum, Wildnis, sozialen Bindungen usw. verstehen.

– lebensräume schaffen, die widerstandsfähig, autonom und nahrhaft sind.

Der Weg zur Autonomie Die Grundlagen der Permakultur ;

– einführung in die gewaltfreie Kommunikation,

– die Geheimnisse des Bodenlebens und des Komposts,

– selbstversorgung mit Lebensmitteln durch Gemüseanbau, Backen, Verarbeitung und lokale Küche, Herstellung von Kräutertees.

Alle unsere Preise verstehen sich als freiwillige und bewusste Teilnahme.

Unterbringung in Mehrbettzimmern oder auf dem Campingplatz am Ausbildungsort möglich.

