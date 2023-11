13ème édition du marché de Noël Ferme de l’Arfaut Herbignac, 9 décembre 2023, Herbignac.

13ème édition du marché de Noël 9 et 10 décembre Ferme de l’Arfaut Public

Nous vous proposons : produits du terroir, confection, produits artisanaux, vente de sapins au profit des personnes handicapées.

Arrivée du Père Noël le samedi à 19h et le dimanche à 17h30.

Possibilité de restauration sur place : crêpes, galettes, frites saucisses. Bar à huîtres le samedi et dimanche.

Feu d’artifice réalisé par Ciel en Folie samedi à 19h.

Ferme de l’Arfaut Pompas 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 56 01 66 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 33 40 77 41 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/13eme-edition-du-marche-de-noel-herbignac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:30:00+01:00

FAMILLE JEUNESSE