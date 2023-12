Ateliers d’art floral Ferme de l’Alisier Blanc Beaulieu-sur-loire, 13 janvier 2024 12:30, Beaulieu-sur-loire.

Ateliers d’art floral 13 janvier – 23 novembre 2024, les samedis Ferme de l’Alisier Blanc

Ces ateliers sont animés par Jacqueline Jouret-Poulain, architecte paysagiste et professeur d’art floral. Elle a formé des fleuristes en Belgique pendant plus de 30 ans. Vous apprendrez non seulement le nom des plantes mais aussi les différentes techniques d’un montage floral. A la fin de chaque atelier vous repartirez avec votre propre réalisation. Il convient de réserver au 07 81 69 37 81 afin de pouvoir y participer. Au programme : 13/01, fleurs séchées et cannelle ; 03/02, décoration d’un objet avec des fleurs séchées ; 24/02, composition florale accompagnée d’un cadre ; 23/03, décoration pascale dans un contenant en verre et coquilles d’oeuf ; 30/03, décoration de table ; 06/04, composition en S style Hogarth ; 27/04, le gâteau de fleurs magnifié ; 04/05, création d’un jardin …

Ferme de l’Alisier Blanc 10 Chemin de la Croix Saint-Martin, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « jacqueline.jouret56@gmail.com »}]

JACQUELINE JOURET POULAIN