Dimanche 18 juin, 14h30 Ferme de la Virevolte, Longué-Jumelles (49) 5 euros Dans le cadre du printemps bio, C'est la fête à la ferme de la Virevolte. Visites de la ferme à 14h30 et 15h15 puis bal folk à partir de 16h. Buvette, fouées et assiettes de dégustation. Stand d'informations « Le Saumurois en bio » Petit marché

