bal trad Ferme de la Vacherie, Melle (79)

bal trad Ferme de la Vacherie, Melle (79), 13 mai 2023, . bal trad Samedi 13 mai, 21h00 Ferme de la Vacherie, Melle (79) Prix Bal trad source : événement bal trad publié sur AgendaTrad Ferme de la Vacherie, Melle (79) Saint leger de la Martinière Ferme de la Vacherie, 79500 Melle, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41680 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-14T01:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-14T01:00:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Ferme de la Vacherie, Melle (79) Adresse Saint leger de la Martinière Ferme de la Vacherie, 79500 Melle, France Age max 110 Lieu Ville Ferme de la Vacherie, Melle (79)

Ferme de la Vacherie, Melle (79) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//