Halloween à la ferme de la seconde chance Ferme de la seconde chance Le Brignon, 28 octobre 2023, Le Brignon.

Le Brignon,Haute-Loire

Venez à la ferme profiter d’une journée spéciale halloween !!!

Spéciale nocturne : pour les +10 ans pour rajouter un petit peu de frayeurs

Venez nombreux déguisé, maquillé , venez nous faire peur.

Sur réservation uniquement au 06 09 71 80 70.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

Ferme de la seconde chance Fleurac

Le Brignon 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come to the farm for a special Halloween day!

Night-time special: for children aged 10 and over, to add a little extra scare factor

Come in disguise, make-up and scare the crap out of us.

Reservations only: 06 09 71 80 70

Venga a la granja a pasar un día especial de Halloween

Especial noche: para niños a partir de 10 años, para añadir un poco más de miedo

Ven disfrazado, maquillado, ven a asustarnos.

Sólo reservas en el 06 09 71 80 70

Kommen Sie auf den Bauernhof und genießen Sie einen speziellen Halloweentag!!!

Nachtspecial: für Kinder ab 10 Jahren, um den Schrecken noch ein wenig zu steigern

Kommen Sie verkleidet und geschminkt, um uns zu erschrecken.

Nur mit Reservierung unter 06 09 71 80 70

