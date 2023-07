Journée solidaire avec marché et spectacle Ferme de la seconde chance Le Brignon, 15 juillet 2023, Le Brignon.

Le Brignon,Haute-Loire

Marché artisanal, visites, spectacle… Une journée solidaire organisée par la Ferme de la seconde chance.

Les animaux attendent votre visite de « patte » ferme !.

2023-07-15 16:00:00 fin : 2023-07-15 . .

Ferme de la seconde chance Fleurac

Le Brignon 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Craft market, tours, show… A day of solidarity organized by the Second Chance Farm.

The animals are waiting for your visit!

Mercado de artesanía, visitas guiadas, espectáculo… Una jornada solidaria organizada por la granja Second Chance.

¡Los animales esperan tu visita!

Kunsthandwerksmarkt, Besichtigungen, Schauspiel… Ein solidarischer Tag, der von der Ferme de la seconde chance organisiert wird.

Die Tiere warten auf Ihren Besuch von « Pfote » fest!

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay