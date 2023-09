Marché d’automne à la Fermes Bio « Gaec de La Rauze » Ferme de La Rauze Le Bourg, 29 septembre 2023, Le Bourg.

Le Bourg,Lot

La ferme :de la Rauze (élevage : les cochons race Bayeux et les vaches Salers au pré) vous attend pour son marché d’automne, nombreux producteurs et artisans locaux présents, venez les rencontrer !

Châtaignes, huile de noix, miel, laine feutrée, brioches, pâtisseries etc..

2023-09-29 16:00:00 fin : 2023-09-29 19:00:00. EUR.

Ferme de La Rauze Les Tragners

Le Bourg 46120 Lot Occitanie



The :de la Rauze farm (breeding: Bayeux pigs and Salers cows in the meadow) awaits you for its autumn market, with many local producers and craftsmen on hand. Come and meet them!

Chestnuts, walnut oil, honey, felted wool, brioches, pastries, etc.

La granja :de la Rauze (cría: cerdos de Bayeux y vacas de Salers en la dehesa) le espera para su mercado de otoño, en el que participarán numerosos productores y artesanos locales, ¡venga a conocerlos!

Castañas, aceite de nuez, miel, lana de fieltro, brioches, pasteles, etc.

Der Bauernhof :de la Rauze (Viehzucht: Schweine der Rasse Bayeux und Salers-Kühe auf der Weide) erwartet Sie zu seinem Herbstmarkt. Zahlreiche lokale Produzenten und Handwerker sind anwesend, kommen Sie und lernen Sie sie kennen!

Kastanien, Walnussöl, Honig, gefilzte Wolle, Brioches, Gebäck etc.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Figeac