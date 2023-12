SEMER LE BLÉ ET FAIRE DES JEUX AVEC LES GRAINES Ferme de la Puillière Port-Saint-Père, 29 octobre 2024, Port-Saint-Père.

Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-29 14:00:00

fin : 2024-10-29 17:30:00

C’est l’automne, venez semer le blé. Chacun son petit champ pour préparer la terre et faire ses semis..

Et vous pourrez le suivre toute l’année en photos, ou en revenant le voir.

Puis participez à un jeu avec des énigmes pour petits et grands avec du blé et des graines.

Après un goûter fermier, nous irons ensemble nourrir les cochons, les chevrettes et traire les chèvres; les volontaires pourront essayer la traite à la main… et vous assisterez à la traite à la machine.

Pratique :

– Proposé le mardi et le mercredi aux dates indiquées,

– La participation par personne comprend le prix de la visite de la ferme, l’animation et le goûter,

– Animation idéale pour les petits et les grands,

– Sur réservation par téléphone au 07 70 72 33 80 ou par mail à contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com,

– Paiement sur place en chèque ou en espèces.

Ferme de la Puillière Lieu-dit La Puillière

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire



