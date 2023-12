CUEILLETTE DE MÛRES À LA FERME Ferme de la Puillière Port-Saint-Père, 13 août 2024, Port-Saint-Père.

Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 14:00:00

fin : 2024-08-13 17:30:00

C’est la période des mûres, venez les cueillir à la ferme !

Une belle occasion pour parler des haies tout en arpentant la campagne. .

Et après un goûter fermier, ce sera l’heure de nourrir les cochons, les chevrettes et de traire les chèvres.

Assistez à la traite à la machine, et si vous le souhaitez, essayez la traite à la main.

Pratique :

– Proposé le mardi et le mercredi aux dates indiquées,

– La participation par personne comprend le prix de la visite de la ferme, l’animation et le goûter,

– Animation idéale pour les petits et les grands,

– Sur réservation par téléphone au 07 70 72 33 80 ou par mail à contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com,

– Paiement sur place en chèque ou en espèces.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père.

.

Ferme de la Puillière Lieu-dit La Puillière

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire



