APÉRITIF À LA FERME DE LA PUILLIÈRE Ferme de la Puillière Port-Saint-Père, 25 juillet 2024, Port-Saint-Père.

Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 17:30:00

fin : 2024-07-25 20:30:00

C’est l’été ! On en profite pour faire garder les enfants et se faire plaisir !

Quoi de mieux qu’une petite visite à la ferme suivi d’un apéritif fermier 100% local ?.

Venez profiter de cette sortie pour découvrir la ferme de la Puillière à Port-Saint-Père et déguster ses produits locaux !

Pratique :

– Proposé le jeudi pendant l’été, sauf le 15/08,

– La participation de 15€ par personne comprend le prix de la visite de la ferme, un apéritif composé d’une assiette de charcuterie et une boisson.

– Animation réservée aux adultes,

– Pour les plus gourmands, charcuterie et boisson supplémentaire possible,

– Sur réservation par téléphone au 07 70 72 33 80 ou par mail à contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com,

– Paiement sur place en chèque ou en espèces.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père.



.

Ferme de la Puillière Lieu-dit La Puillière

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire



