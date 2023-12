LES CRÊPES DE A À Z Ferme de la Puillière Port-Saint-Père, 28 février 2024, Port-Saint-Père.

Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 17:30:00

Entre Chandeleur et Mardi-gras, vous ferez vos crêpes à la ferme !.

Entre Chandeleur et Mardi-gras, vous ferez vos crêpes à la ferme !

Vous pourrez moudre votre farine avec le blé des champs, ramasser les oeufs dans le poulailler, voir où est stocker le lait de chèvre…

Et c’est parti pour la pâte à crêpes !



Après avoir dégusté vos crêpes cuites à la billig, nous irons voir les chèvres et leurs petits.

Ce sera l’heure de la traite : les volontaires s’essaieront à la traite à la main.



Pratique :

– Proposé le mardi et le mercredi aux dates indiquées,

– La participation par personne comprend le prix de la visite de la ferme, l’animation et le goûter,

– Animation idéale pour les petits et les grands,

– Sur réservation par téléphone au 07 70 72 33 80 ou par mail à contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com,

– Paiement sur place en chèque ou en espèces.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Port-Saint-Père.

.

Ferme de la Puillière Lieu-dit La Puillière

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-15 par eSPRIT Pays de la Loire