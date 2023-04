VISITE DE LA FERME ET ATELIER « FROMAGE » Ferme de la Puillière Port-Saint-Père Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Port-Saint-Père

VISITE DE LA FERME ET ATELIER « FROMAGE » Ferme de la Puillière, 19 avril 2023, Port-Saint-Père. Comment fabrique-t-on du fromage ? Et plus particulièrement du fromage de chèvre ?.

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 17:30:00. .

Ferme de la Puillière Lieu-dit La Puillière

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire



How is cheese made? And more specifically goat cheese? ¿Cómo se fabrica el queso? ¿Y más concretamente el queso de cabra? Wie wird Käse hergestellt? Und insbesondere Ziegenkäse? Mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Port-Saint-Père Autres Lieu Ferme de la Puillière Adresse Ferme de la Puillière Lieu-dit La Puillière Ville Port-Saint-Père Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Ferme de la Puillière Port-Saint-Père

Ferme de la Puillière Port-Saint-Père Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/port-saint-pere/

VISITE DE LA FERME ET ATELIER « FROMAGE » Ferme de la Puillière 2023-04-19 was last modified: by VISITE DE LA FERME ET ATELIER « FROMAGE » Ferme de la Puillière Ferme de la Puillière 19 avril 2023 Ferme de la Puillière Port-Saint-Père

Port-Saint-Père Loire-Atlantique