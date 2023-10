Bal à l’AMAP de la Poterie Ferme de la Poterie, Saint-Quentin-sur-Indrois (37), 29 octobre 2023, .

Bal à l’AMAP de la Poterie Dimanche 29 octobre, 17h00 Ferme de la Poterie, Saint-Quentin-sur-Indrois (37) Libre

Bal Folk avec les Griottes à la ferme de la Poterie !

Les Griottes c’est un trio de bal à la voix, elles proposent des chants polyphoniques à danser en puisant dans un répertoire de chants traditionnels et plus contemporains. Elles chantent a cappella, et également accompagnées de quelques percussions, dans différentes langues (principalement en occitan et en français). Passionnées de chant et de danse, elles offrent un partage humain et musical qui s’inscrit dans la tradition des bals de village. Le bal se prolongera avec un groupe local invité ! Entrée libre, au chapeau. Vous pouvez découvrir quelques-uns de leurs enregistrements sur Soundcloud : https://soundcloud.com/user-758954905Page Facebookhttps://www.facebook.com/…/Les-Griottes/100082860638491/

2023-10-29T17:00:00+01:00 – 2023-10-29T20:00:00+01:00

