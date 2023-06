Porte ouverte à la ferme de la Noue 78720 LA CELLE LES BORDES Ferme de la Noue 78720 LA CELLE LES BORDES La Celle-les-Bordes, 17 juin 2023, La Celle-les-Bordes.

Porte ouverte à la ferme de la Noue 78720 LA CELLE LES BORDES Samedi 17 juin, 10h30 Ferme de la Noue 78720 LA CELLE LES BORDES Entrée libre

– Démonstration du travail de chiens de troupeaux (10h30-12h et 14h45-17h30)

– Traite des chèvres laitières (10h50 à 11h45)

– Tonte des brebis (11h-12h et 15h-17h)

– Petite restauration sur place à partir de 12h30 (salade chèvre chaud, crêpes au lait de chèvre ….)

– Boutique des produits de la ferme :

10h30-12h30 et 15h-18h

Ferme de la Noue 78720 LA CELLE LES BORDES CD 61 – 78720 – LA CELLE LES BORDES La Celle-les-Bordes 78720 Yvelines Île-de-France 0134851617 http://www.fermedelanoue.net [{« type »: « email », « value »: « www.fermedelanoue@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680383899 »}, {« type »: « email », « value »: « fermedelanoue@gmail.com »}] Ferme d’élevage en agriculture biologique Parking en face de l’exploitation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T10:30:00+02:00 – 2023-06-17T18:00:00+02:00

2023-06-17T10:30:00+02:00 – 2023-06-17T18:00:00+02:00

traite des chèvres – tonte des brebis – fromage de chèvre – travail chiens de troupeau

©Claudie LE QUERE