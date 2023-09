Portes ouvertes à la ferme Ferme de la Motte Talcy Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Talcy Portes ouvertes à la ferme Ferme de la Motte Talcy, 16 septembre 2023, Talcy. Portes ouvertes à la ferme Samedi 16 septembre, 10h00 Ferme de la Motte Nous vous proposons le programme suivant :

Visite guidée de la Ferme ; Marché de producteurs ; Atelier sur la bio ; Jeux pour enfants.

Venez nombreux ! Ferme de la Motte 52 rue du Château 41370 Talcy Talcy 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 81 44 22 https://www.fermedelamotte.com/fr/ https://www.instagram.com/p/CwxE-8rN83s/ Producteur depuis 1876, venez découvrir notre quotidien et nos différents activités autour de nos principales cultures biologiques et conventionnelles : pommes de terre, oignons, échalotes, aulx, échalions, courges. parking gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 @fermedelamotte Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Talcy Autres Lieu Ferme de la Motte Adresse 52 rue du Château 41370 Talcy Ville Talcy Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Ferme de la Motte Talcy latitude longitude 47.769193;1.444144

Ferme de la Motte Talcy Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talcy/