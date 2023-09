Fête paysanne Ferme de la Métisserie Menglon, 16 septembre 2023, Menglon.

Menglon,Drôme

La fête de la Confédération paysanne de la Drôme remet ça dans le Diois avec un salon de l’autonomie paysanne. Démonstration d’outils autofabriqués, marché paysan, buvette, repas avec des bons produits locaux, concerts et after..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 02:00:00. .

Ferme de la Métisserie Route de Blanchon

Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The fête de la Confédération paysanne de la Drôme is back in the Diois with a salon de l’autonomie paysanne. Demonstrations of self-built tools, farmers’ market, refreshments, meals featuring local produce, concerts and after-party.

La fiesta de la Confédération paysanne de la Drôme vuelve al Diois con una exposición sobre la autonomía campesina. Demostraciones de herramientas de fabricación propia, mercado agrícola, refrescos, una comida con deliciosos productos locales, conciertos y una fiesta posterior.

Das Fest der Confédération paysanne de la Drôme legt im Diois mit einer Messe für bäuerliche Autonomie wieder los. Vorführung von selbstgebauten Werkzeugen, Bauernmarkt, Getränkestand, Essen mit guten lokalen Produkten, Konzerte und Afterparty.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de Tourisme du Pays Diois