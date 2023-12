Scène ouverte Folk – Bal à la tablette Ferme de la Maladière , Saint-Denis-sur-Coise (42) Scène ouverte Folk – Bal à la tablette Ferme de la Maladière , Saint-Denis-sur-Coise (42), 16 décembre 2023, . Scène ouverte Folk – Bal à la tablette Samedi 16 décembre, 18h00 Ferme de la Maladière , Saint-Denis-sur-Coise (42) Prix libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Retrouvez nous à partir de 18h à la ferme de la maladière afin de danser et d'apprendre à danser le folk.Musiciens, musiciennes, n'hésitez pas à prendre vos instruments pour un boeufs conviviale, en toute simplicité. Entrée à prix libre + adhésion à l'association à prix libre. Buvette sur place

PROGRAMME
18h Initiation
Repas Partagé
20h Scène ouverte et/ou Bal à la tablette

