Porte Ouverte à la Distillerie de la Ferme de la Louine Ferme de la Louine Barnave, 27 juillet 2023, Barnave.

Barnave,Drôme

Venez rencontrer les producteurs de la Ferme de la Louine : huiles essentielles, eaux florales, miels et laboratoire de cosmétique, plantes aromatiques et médicinales..

2023-07-27 10:00:00 fin : 2023-08-03 13:00:00. .

Ferme de la Louine

Barnave 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet the producers of Ferme de la Louine: essential oils, floral waters, honeys and cosmetics laboratory, aromatic and medicinal plants.

Venga a conocer a los productores de la Ferme de la Louine: aceites esenciales, aguas florales, mieles y cosméticos de laboratorio, plantas aromáticas y medicinales.

Treffen Sie die Produzenten der Ferme de la Louine: ätherische Öle, Blütenwasser, Honig und Kosmetiklabor, aromatische und medizinische Pflanzen.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme du Pays Diois