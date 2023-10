Cet évènement est passé Atelier de dépannage électronique Ferme de la Harpe Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Atelier de dépannage électronique Ferme de la Harpe Rennes, 14 octobre 2023, Rennes. Atelier de dépannage électronique 14 et 21 octobre Ferme de la Harpe Apprenez à réparer vous-même vos appareils défectueux. Sous forme d’un rendez-vous convivial, nous essayons ensemble de déterminer les raisons des dysfonctionnements des appareils en panne, ultime étape avant le recyclage et tentons de les réparer. Un professionnel et une équipe de bénévoles passionnés seront là pour vous accueillir. Ferme de la Harpe Avenue Charles Tillon Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Ferme de la Harpe Adresse Avenue Charles Tillon Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine latitude longitude 48.126102;-1.693761

Ferme de la Harpe Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/