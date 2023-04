Découverte : les jeux traditionnels en Europe Ferme de la Harpe Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Découverte : les jeux traditionnels en Europe Ferme de la Harpe, 10 mai 2023, Rennes. Découverte : les jeux traditionnels en Europe Mercredi 10 mai, 16h00 Ferme de la Harpe Entrée gratuite Pour célébrer la diversité culturelle de l’Europe au Cercle Celtique de Rennes, nous proposons des jeux traditionnels de la Bretagne et de différents pays européens. Tous les âges sont bienvenus pour jouer et échanger dans l’ambiance du Bar Associatif. Au Bar Asso, vous pouvez profiter d’une petite restauration accompagnée d’une boisson tout en écoutant quelques airs musicaux en plein air. Ferme de la Harpe Cercle Celtique de Rennes Avenue Charles et Raymonde 35000 Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « marlakimmel.kkr@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

