Bal de la Bouèze Ferme de la Harpe – Parquet de Bal , Rennes (35), 10 novembre 2023, .

Bal de la Bouèze Vendredi 10 novembre, 20h00 Ferme de la Harpe – Parquet de Bal , Rennes (35) 8€

BAL DE LA BOUEZE || Vendredi 10 novembre 2023 à Rennes, Parquet de Bal (Ferme de la Harpe) à partir de 20h. Grand Bal organisé dans le cadre du Festival Yaouank par La Bouèze avec au programme une vingtaine de chanteurs et de sonneurs. Qu’ils soient en duo, en trio ou en solo, ils feront danser de 20h à 1h du matin ! Chant dans la ronde ou joutes d’avant-deux, le répertoire très riche de Haute-Bretagne sera à l’honneur tout au long de cette soirée évènement avec entre-autres : Les Frères Bardoul (accordéon/violon), Ivan Rajalu (accordéon/violon), Rozenn Salmon (accordéon), Marc Lhermitte (violon), Uriel Lhermitte (vielle à roue), Manu Rondin (accordéon), Caroline Boquain (accordéon), Léa Féliot (chant), et bien d’autres. Les places au prix unique de 8 € pourront être achetées sur place. L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans. Notre événement est organisé en partenariat avec : Région BretagneDépartement d’Ille-et-VilaineRennes Ville et MétropoleDastum BretagneSkeudenn Bro RoazhonFestival Yaouank________________________ Vendredi 10 novembre 2023 Rennes – Parquet de Bal – Ferme de la Harpe De 20h à 1h 8 € (gratuit -18 ans) Buvette et restauration sur place Contact : 06 09 69 56 60 – contact@laboueze.com

source : événement Bal de la Bouèze publié sur AgendaTrad

Ferme de la Harpe – Parquet de Bal , Rennes (35) Avenue Charles et Raymonde Tillon

Ferme de la Harpe – Parquet de Bal , 35000 Rennes, France [{« link »: « https://www.facebook.com/regionbretagne.bzh?__cft__%5B0%5D=AZWKUVGMSvj1gir-oQOZJRzE6HY79bJhUS8X3pYuDB07O75o_vNTMHHjzVhxazu-lQ1z1K1iEpc6SnohoTvurvPh5_btZV82-ttMUmCt3OvGOAeAz6iEZ-McHuWvBtAnMV65tRWTOfi_RyFFz9fSljggfyvrNK_LJxT8sQROf-GvIqzeIfil2bqnh9W7I7r6qPM&__tn__=-%5DK-R »}, {« link »: « https://www.facebook.com/illeetvilaine?__cft__%5B0%5D=AZWKUVGMSvj1gir-oQOZJRzE6HY79bJhUS8X3pYuDB07O75o_vNTMHHjzVhxazu-lQ1z1K1iEpc6SnohoTvurvPh5_btZV82-ttMUmCt3OvGOAeAz6iEZ-McHuWvBtAnMV65tRWTOfi_RyFFz9fSljggfyvrNK_LJxT8sQROf-GvIqzeIfil2bqnh9W7I7r6qPM&__tn__=-%5DK-R »}, {« link »: « https://www.facebook.com/metropole.rennes?__cft__%5B0%5D=AZWKUVGMSvj1gir-oQOZJRzE6HY79bJhUS8X3pYuDB07O75o_vNTMHHjzVhxazu-lQ1z1K1iEpc6SnohoTvurvPh5_btZV82-ttMUmCt3OvGOAeAz6iEZ-McHuWvBtAnMV65tRWTOfi_RyFFz9fSljggfyvrNK_LJxT8sQROf-GvIqzeIfil2bqnh9W7I7r6qPM&__tn__=-%5DK-R »}, {« link »: « https://www.facebook.com/DastumBreizh?__cft__%5B0%5D=AZWKUVGMSvj1gir-oQOZJRzE6HY79bJhUS8X3pYuDB07O75o_vNTMHHjzVhxazu-lQ1z1K1iEpc6SnohoTvurvPh5_btZV82-ttMUmCt3OvGOAeAz6iEZ-McHuWvBtAnMV65tRWTOfi_RyFFz9fSljggfyvrNK_LJxT8sQROf-GvIqzeIfil2bqnh9W7I7r6qPM&__tn__=-%5DK-R »}, {« link »: « https://www.facebook.com/SBRoazhon?__cft__%5B0%5D=AZWKUVGMSvj1gir-oQOZJRzE6HY79bJhUS8X3pYuDB07O75o_vNTMHHjzVhxazu-lQ1z1K1iEpc6SnohoTvurvPh5_btZV82-ttMUmCt3OvGOAeAz6iEZ-McHuWvBtAnMV65tRWTOfi_RyFFz9fSljggfyvrNK_LJxT8sQROf-GvIqzeIfil2bqnh9W7I7r6qPM&__tn__=-%5DK-R »}, {« link »: « https://www.facebook.com/YaouankRoazhon?__cft__%5B0%5D=AZWKUVGMSvj1gir-oQOZJRzE6HY79bJhUS8X3pYuDB07O75o_vNTMHHjzVhxazu-lQ1z1K1iEpc6SnohoTvurvPh5_btZV82-ttMUmCt3OvGOAeAz6iEZ-McHuWvBtAnMV65tRWTOfi_RyFFz9fSljggfyvrNK_LJxT8sQROf-GvIqzeIfil2bqnh9W7I7r6qPM&__tn__=-%5DK-R »}, {« link »: « mailto:contact@laboueze.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45871 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-11T00:00:00+01:00

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-11T00:00:00+01:00

baltrad balfolk