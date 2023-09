[ÉQUIDAYS] Méditation et constellation familiale avec les chevaux Ferme de la Gauderie Grangues, 22 octobre 2023, Grangues.

Grangues,Calvados

La matinée est consacrée à la méditation équine à travers une séance en pleine nature, entouré par les chevaux. Vous pourrez prolonger l’expérience en participant l’après-midi à une constellation familiale : une méthode qui utilise le placement et les déplacements des chevaux vis-à-vis des participants pour faire émerger des émotions d’une intensité surprenante chez la personne constellée !.

2023-10-22 09:30:00 fin : 2023-10-22 17:00:00. .

Ferme de la Gauderie La Gauderie

Grangues 14160 Calvados Normandie



The morning is devoted to equine meditation, with a session in the heart of nature, surrounded by horses. In the afternoon, you can extend the experience by taking part in a family constellation: a method that uses the placement and movements of the horses in relation to the participants to bring out emotions of surprising intensity in the person being constellated!

La mañana está dedicada a la meditación equina a través de una sesión en plena naturaleza, rodeado de caballos. Por la tarde, podrá prolongar la experiencia participando en una constelación familiar: ¡un método que utiliza la colocación y los movimientos de los caballos en relación con los participantes para suscitar emociones de una intensidad sorprendente en la persona constelada!

Am Vormittag widmen Sie sich der Pferdemeditation durch eine Sitzung in der freien Natur, umgeben von Pferden. Sie können die Erfahrung verlängern, indem Sie am Nachmittag an einer Familienaufstellung teilnehmen: Eine Methode, die die Platzierung und die Bewegungen der Pferde gegenüber den Teilnehmern nutzt, um bei der aufgestellten Person Emotionen von überraschender Intensität hervorzurufen!

