Inscription obligatoire, fin des inscription jeudi 23 mars à 17h

Picardie Nature organise le 25 mars 2023 un événement Nuit de la chouette à la Ferme de la Frimousse. Présentation des rapaces nocturnes en salle suivie d’une écoute nocturne au verger. Ferme de la Frimousse 2 rue de la mairie Haucourt Haucourt 60112 Oise Hauts-de-France [{“link”: “mailto:vincent.acloque@picardie-nature.org”}] La Nuit de la chouette : un événement familial et gratuit Depuis 1995, et tous les 2 ans, la Ligue pour la Protection des Oiseaux organise la Nuit de la chouette, un événement exceptionnel pour partir à la découverte de la vie des chouettes et des hiboux. Pour cette 15ème édition, Picardie Nature organise le 25 mars 2023 un événement Nuit de la chouette à la Ferme de la Frimousse à Haucourt (60112). Nous vous accueillerons à la ferme pour vous présenter les chouettes effraies et autres chevêches qui vivent discrètement près de nous. Nous attirerons l’attention sur les menaces qui pèsent sur ces oiseaux, mais aussi sur les gestes simples à adopter pour faciliter une cohabitation sereine. Dès le crépuscule, entre chien et loup, nous marcherons jusqu’au verger à la rencontre de la faune noctambule. Nous écouterons alors les rapaces nocturnes et peut-être croiserons-nous la route d’autres animaux actifs la nuit comme les hérissons et les chauves-souris. Marche de 2 à 3km à prévoir. Attention les places sont limitées, pensez à réserver : vincent.acloque@picardie-nature.org

