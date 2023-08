Exposition de photographies Ferme de la Forêt Courtes, 16 septembre 2023, Courtes.

Exposition de photographies 16 et 17 septembre Ferme de la Forêt Entrée libre

Dans le cadre d’un projet de valorisation touristique, Grand Bourg Agglomération a lancé en 2022 d’importants travaux sur le site de la Ferme de la Forêt à Courtes. L’enjeu est la sauvegarde des bâtiments de cette ferme typique de la Bresse savoyarde tout en conservant l’esprit des lieux.

Cette exposition retrace les temps forts de ce chantier d’exception.

Photographies de Daniel Gillet.

Ferme de la Forêt 1210 Route de la Ferme de la Forêt 01560 Courtes Courtes 01560 Le Grand Champ Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 30 71 89 https://www.grandbourg.fr/924-ferme-de-la-foret.htm Classée Monument historique, la ferme de la Forêt est une authentique ferme bressane à colombages de la fin du XVIe siècle. Sa cheminée sarrasine, tout comme la galerie et sa balustrade à croisillons, témoignent d’une architecture remarquable.

Le corps de logis révèle un intérieur traditionnel bressan du XIXe siècle avec ses objets du quotidien, son mobilier, et l’évocation des coutumes locales.

La visite se poursuit par la grange et l’importante collection de vieux outils et machines agricoles.

Pour finir, une pause en extérieur propice à la flânerie autour du jardin potager, du verger avec ses variétés anciennes, des cultures de maïs et de chanvre et de la basse-cour.

Tout au long de la saison, un programme d’animations riche et varié est proposé : des grands rendez-vous nationaux à la traditionnelle Fête du Vincuit, des après-midi jeux ou démonstration de métiers d’autrefois, des mercredis animés tout l’été, des contes d’automne ou d’Halloween…. petits et grands se retrouvent à la Ferme de la Forêt pour des moments de partage et de découverte. Parking à proximité

©GBA