Visite guidée de la Ferme de la Cure, lieu d’expérimentation en permaculture Ferme de la Cure Sailly, 16 septembre 2023, Sailly.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023, l’association La SEVE vous propose une visite guidée de son lieu de démonstration et de formation en permaculture : la Ferme de la Cure.

Au détour d’une visite guidée du corps de ferme, de la forêt-jardin et du potager expérimental, découvrez comment ce site datant d’au moins 1782 a évolué et comment la permaculture guide les aménagements et activités qui y sont réalisés aujourd’hui.

Exploitation agricole mêlant agriculture (céréales, fourrages, plantes sarclées) et élevage (bovins, moutons et chevaux de trait), sur une surface de 36 hectares, la Ferme de la Cure est caractéristique des moyennes exploitations du Vexin sud. Depuis au moins 1782 (date du premier document de propriété consultable encore à ce jour) dans cette ferme, ces divers domaines de production se sont mutuellement nourris et fortifiés, modelant l'agencement des bâtiments (granges, grenier et fenil, étables, écurie, bergerie, charreterie, atelier…). Dans une ferme de ce type, seule la mise en synergie de l'ensemble de ces savoirs a garanti la réussite d'année en année, en améliorant les pratiques, en évoluant et s'adaptant aux aléas et besoins des terres, des bêtes, des hommes et des marchés. La clef de la prospérité de cette ferme à l'activité polyvalente a résidé dans une gestion pertinente et fructueuse de la rotation des cultures (céréales, fourrages et pâtures) afin de maintenir sur le long terme le cycle vertueux nécessaire, et ceci, sans aucun doute, grâce à des capacités et compétences renouvelées pour effectuer les ajustements nécessaires en permanence. Actuellement en réhabilitation, la ferme s'axe aujourd'hui autour du jardin pédagogique et de la valorisation du patrimoine du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

Association La SEVE