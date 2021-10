Granville Granville Granville, Manche Ferme de la Chèvre Rit : “De la douceur pour Halloween” Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Ferme de la Chèvre Rit : “De la douceur pour Halloween” Granville, 26 octobre 2021, Granville. Ferme de la Chèvre Rit : “De la douceur pour Halloween” 2021-10-26 10:30:00 – 2021-10-26 11:15:00

Granville Manche Au cœur de notre ferme hantée se cachent de magnifiques petites boules de poils ! Et oui les lapins seront ravis d’accueillir les caresses de vos enfants entre deux passages de fantôme ! Les cochons d’inde seront aussi de la partie.

Observer, caresser, nourrir, tout un programme pour les tous petits.

Inscription obligatoire sur notre site internet : la-chevre-rit.fr. Au cœur de notre ferme hantée se cachent de magnifiques petites boules de poils ! Et oui les lapins seront ravis d’accueillir les caresses de vos enfants entre deux passages de fantôme ! Les cochons d’inde seront aussi de la partie.

Observer,… lachevrerit@gmail.com +33 2 33 61 99 37 https://www.la-chevre-rit.fr/ Au cœur de notre ferme hantée se cachent de magnifiques petites boules de poils ! Et oui les lapins seront ravis d’accueillir les caresses de vos enfants entre deux passages de fantôme ! Les cochons d’inde seront aussi de la partie.

Observer, caresser, nourrir, tout un programme pour les tous petits.

Inscription obligatoire sur notre site internet : la-chevre-rit.fr. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Granville, Manche Autres Lieu Granville Adresse Ville Granville lieuville 48.82907#-1.53661