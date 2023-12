Exposition collective Ferme de la Chapelle Lancy, 1 décembre 2023, Lancy.

Exposition collective 1 – 17 décembre Ferme de la Chapelle

Les liens tissés pendant ces quelques années de formation ne se sont pas étiolés dans le temps. Preuve en est qu’ils et elles ont répondu avec enthousiasme à cette invitation, de même que leur enseignante à l’époque, Caroline Bachmann. Le panel très large de leurs styles et pratiques reflète la richesse de la scène artistique romande qui se traduit dans cette exposition par une présentation foisonnante de peintures, dessins, photographies, collages et peintures murales.

Ferme de la Chapelle 39 route de la Chapelle Grand-lancy Lancy 1256 Grand-Lancy Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T14:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:00:00+01:00

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

Marco Scorti, Solitaire #1, 2022, acrylique sur toile, 110 x 160 cm