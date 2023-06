Festi’Ferme Ferme de la bussière Saint-Jean-de-Braye, 17 juin 2023, Saint-Jean-de-Braye.

Festi’Ferme 17 et 18 juin Ferme de la bussière Entrée libre

Pour la troisième année, Agri Demain organise les Journées Nationales de l’Agriculture.

Après une co-organisation des Terres de Jim en Beauce réussie en septembre 2022, Jeunes Agriculteurs Loiret profite de ce week-end pour mettre en lumière la ferme de la Bussière à Saint-Jean-de-Braye avec la deuxième édition de Festi’Ferme.

Jeunes Agriculteurs Loiret souhaite sensibiliser les consommateurs aux valeurs, aux pratiques et aux transitions du monde agricole. Ce lien entre producteurs et consommateurs permet de faire découvrir les coulisses de l’agriculture aux petits et aux grands, de la fourche à la fourchette.

Jeunes Agriculteurs Loiret vous a concocté un programme d’animations festives et variées : courses de Moiss’Batt’Cross, présentation de cultures, pôle animal, matériels, marché du terroir sans oublier la soirée rock du samedi soir qui fera le trait d’union de ces deux journées.

Nous adressons nos sincères remerciements à M. Olivier Poulard, à la mairie de Saint-Jean de Braye, aux 200 adhérents investis et aux partenaires mobilisés sans qui rien ne serait possible. Nous comptons sur votre présence.

Ferme de la bussière 115 rue des bas avaux Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

