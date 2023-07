APÉRO DU PATRIMOINE Ferme de la Bretonnière Sèvremont, 20 juillet 2023, Sèvremont.

Sèvremont,Vendée

L’Association Patrimoine et Savoirs du Bocage vous accueille sur son site. Jeux anciens en bois, expositions sur la vie d’autrefois..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 19:00:00. .

Ferme de la Bretonnière La Flocellière

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire



The Association Patrimoine et Savoirs du Bocage welcomes you to its site. Antique wooden games, exhibitions on life in days gone by.

La Association Patrimoine et Savoirs du Bocage le da la bienvenida a su recinto. Antiguos juegos de madera, exposiciones sobre la vida en el pasado.

Der Verein Patrimoine et Savoirs du Bocage begrüßt Sie auf seinem Gelände. Alte Holzspiele, Ausstellungen über das Leben in früheren Zeiten.

Mise à jour le 2023-07-17 par Vendée Expansion