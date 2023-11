Réveillon bal trad cumbia avec Tradosphère et Radio Calavon Ferme de la Borie, Florac-Trois-Rivières (48), 31 décembre 2023, .

Réveillon bal trad cumbia avec Tradosphère et Radio Calavon Dimanche 31 décembre, 20h00 Ferme de la Borie, Florac-Trois-Rivières (48)

Venez fêter la nouvelle année dans la magnifique « Salle de l’alambic » de la ferme des Cévennes à la Borie (La Salle Prunet, près de Florac, 48). Un grand parquet bois rustique, une immense cheminée pour danser devant les flammes…A partir de 20h30, on danse, on boit l’apéro, on danse, on mange un plat, on danse, on mange le dessert, on danse, on boit le champagne pour fêter la nouvelle année, on danse encore…

Avec les groupes :

Tradosphère. Un bal trad riche et diversifié, sur un répertoire qui explore les musiques de France, d’Europe et d’Ailleurs. Un délicieux moment de danse partagée. 8 musiciens-chanteurs, à l’accordéon chromatique, violon, basse, percussions digitales, flûte traversière, clarinette, guitare, bouzouki, charango.Ecouter ici : https://www.tradosphere-florac.fr/ecouter/

Radio Calavon : Fréquence locale pour dépaysement lointain ! Cumbia, Forro, Chacarera … autant de standards de la musique latine pour danser et s’ensoleiller la cabeza. Avec la familia : Manon Lemonnier (accordéon, chant), AnaÏs Raymond (chant), Nicolas Hobbe (percussions), Stéphane Loyau (basse).Découvrir ici : https://www.youtube.com/watch?v=znDcr23mleg

Côté gastronomie, c’est banquet partagé : chacun apporte au minimum son meilleur plat salé ou sucré et une bonne bouteille à partager, et pourquoi pas en plus si ça vous chante un petit apéro à grignoter ou siroter ou quelques bulles pour minuit. Attention, il n’y a pas de cuisine ! Seule possibilité de réchauffer un plat : la cheminée (dans laquelle on peut aussi faire des grillades). Pensez aussi à vos couverts, verres, assiettes, serviettes… il n’y a rien sur place !Possibilité de faire dormir des bébés ou enfants dans une pièce calme… mais non chauffée, apportez des couvertures.

PAF : 15€ (tout est pour les musiciens et les frais). Réservation nécessaire par SMS au 06 23 80 28 45, ou mail à marc.lemonnier44@gmail.com

Envie de donner un coup de main ? Il y a deux manières de nous aider et d’insuffler à cette fête l’esprit collaboratif qu’on aime en Lozère et dont on a tant besoin en ce moment :- Donner un peu de temps à l’orga. Il y a des besoins avant, pendant et après. Plus on est plus c’est léger, et c’est toujours très sympa !- Si vous êtes du coin, mettre à disposition un lit, un canapé ou même un coin de salon où poser un matelas gonflable, pour accueillir une personne qui a envie de danser avec nous mais habite trop loin pour rentrer après la fin de la fêteSignalez-vous si vous êtes intéressé.e Accès :- en venant de Florac, prendre la N 106 en direction d’Alès. A 1km, prendre le pont de fer à droite et suivez le fléchage.- en venant d’Alès par la N106, 3 km avant Florac prenez à gauche, direction « La ferme des Cévennes ».Garez-vous 100 mètres avant d’arriver (fléchage « Parking visiteurs ») (prévoyez une lampe frontale). Si vous avez une difficulté de mobilité, signalez-le nous.

source : événement Réveillon bal trad cumbia avec Tradosphère et Radio Calavon publié sur AgendaTrad

Ferme de la Borie, Florac-Trois-Rivières (48) La Borie

Ferme de la Borie, 48400 Florac-Trois-Rivières, France [{« data »: {« author »: « Radio Calavu00f3n », « cache_age »: 86400, « description »: « Radio Calavon . Ru00e9sidence Provenu00e7ale u00e0 l’Escudelette compagnie courCIRKoui (Saignon). Juin 2023nLa familia : Manon Lemonnier accordu00e9on, Anau00cfs Raymond chant, Nicolas Hobbe percussions, Stu00e9phane Loyau basse.nRadio Calavu00f3n sur ondes courtes pour diffusion locale. Cumbia , Forro, Chacarera… Autant de standards pour un voyage en Amu00e9rique latine sans u00e0 avoir u00e0 bouger trop loin ! Vidu00e9o de pru00e9paration pour les dates u00e0 venir cet u00e9tu00e9 : Festival d’Avignon (84) Thu00e9u00e2tre de l’Entrepu00f4t, Su00e8te (34) La Praia, Viens (84) Le petit Jardin, St Martin de Castillon (84) bar de la Fontaine, Montbrun-les-Bains (26) Bar u00e0 Thym, Barret s/Mu00e9ouges (26)…nnMerci u00e0 tous les amis et les proches, et u00e0 tous ces sourires qu’on croisent…nhttp://www.youtube.com/channel/UCWYZMZygXrPl964A74gCqFw », « type »: « video », « title »: « Radio Calavon « Ru00e9sidence juin 2023″ Apt », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/znDcr23mleg/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=znDcr23mleg », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCbq_YMq3Pml_axO0Ftdgwow », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=znDcr23mleg »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46670 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2024-01-01T00:00:00+01:00

2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2024-01-01T00:00:00+01:00

baltrad balfolk