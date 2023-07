Marché Gourmand à la Ferme de la Borie du Moulin Ferme de la Borie du Moulin Lalbenque, 22 août 2023, Lalbenque.

Lalbenque,Lot

La Ferme de la Borie du Moulin organise un marché gourmand avec producteurs locaux et animation musicale à partir de 19h..

2023-08-22 19:00:00 fin : 2023-08-22 . EUR.

Ferme de la Borie du Moulin La Borie du Moulin

Lalbenque 46230 Lot Occitanie



La Ferme de la Borie du Moulin organizes a gourmet market with local producers and musical entertainment from 7pm.

La Ferme de la Borie du Moulin organiza un mercado gastronómico con productores locales y animación musical a partir de las 19:00 horas.

Die Ferme de la Borie du Moulin organisiert ab 19 Uhr einen Gourmetmarkt mit lokalen Produzenten und musikalischer Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT CVL Lalbenque – Limogne