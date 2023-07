Paniers solidaires Ferme de la binette Verrières, 7 juillet 2023, Verrières.

Chaque année, depuis la crise sanitaire, la MSA Marne Ardennes Meuse organise des opérations « paniers solidaires » sur ses trois départements.

L’objectif est de proposer des paniers composés de produits locaux à des familles et personnes fragilisées. Il peut s’agir uniquement d’adhérents MSA ou d’ahérents MSA et CAF dans le cadre d’un partenariat inter-régimes. Cela est également l’occasion de donner un coup de pouce à nos producteurs et de faire connaître leurs activité et produits.

Un livre de recettes à faire avec les produits proposés est offert à chaque bénéficiaire.

Le vendredi 7 juillet 2023, 19 paniers seront distribués, à Verrières puis à Attigny (département 08), à des adhérents accompagnés par nos travailleurs sociaux. Ils seront composés de légumes bio de saison, de miel, de jus de pomme et d’oeufs.

Cette action est portée par les délégués de l’échelon local du Vouzinois.

Ferme de la binette 2 rue principale 08390 VERRIERES Verrières 08390 Ardennes Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T08:00:00+02:00 – 2023-07-07T16:30:00+02:00

