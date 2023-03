Mordelles Métiers d’Art Ferme de La Biardais Mordelles Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Mordelles

Mordelles Métiers d’Art Ferme de La Biardais, 1 avril 2023, Mordelles. Mordelles Métiers d’Art 1 et 2 avril Ferme de La Biardais « Mordelles Métiers d’Art » est un salon organisé par l’AMOCAS dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art.Après 2 années hors JEMA pour cause de COVID, MordellesMétiers d’Arts a retrouvé sa programmation pendant leweekend des journées Européennes des Métiers d’Arts, les 2et 3 avril 2022.85 exposants étaient présents pour cette 9ème édition.3964 visiteurs sont venus échanger, prendre desrenseignements, des contacts et acheter des piècessouvent uniques.Les retours des exposants sont positifs et nous confortentdans l’idée de poursuivre notre aide à la filière métiers d’Art.Les demandes de candidature pour l’édition 2023 débutentle 1er décembre 2022.

Entrée gratuite ! Ferme de La Biardais Mordelles Mordelles 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mordelles-metiers-art.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Jema Journées Européennes des Métiers d’Art Visufo

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Mordelles Autres Lieu Ferme de La Biardais Adresse Mordelles Ville Mordelles Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Ferme de La Biardais Mordelles

Ferme de La Biardais Mordelles Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mordelles/

Mordelles Métiers d’Art Ferme de La Biardais 2023-04-01 was last modified: by Mordelles Métiers d’Art Ferme de La Biardais Ferme de La Biardais 1 avril 2023 Ferme de la Biardais Mordelles Mordelles

Mordelles Ille-et-Vilaine