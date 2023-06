Démonstration : visite d’un four à pain du XVIIIe siècle Ferme de Jean-François Godard Bréville-les-Monts Bréville-les-Monts Catégories d’Évènement: Bréville-les-Monts

Calvados Démonstration : visite d’un four à pain du XVIIIe siècle Ferme de Jean-François Godard Bréville-les-Monts, 16 septembre 2023, Bréville-les-Monts. Démonstration : visite d’un four à pain du XVIIIe siècle Samedi 16 septembre, 10h00 Ferme de Jean-François Godard Visite du fourni du XVIIIème siècle et vente de pains cuits dans le four avec de la farine Bio Ferme de Jean-François Godard 16 Route de Merville, 14860 Bréville les Monts Bréville-les-Monts 14860 Calvados Normandie 06 37 57 86 40 [{« type »: « phone », « value »: « 06 37 57 86 40 »}] visite du fournil et du four à pain du 18ème siècle -vente de pain Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 JC Rous Détails Catégories d’Évènement: Bréville-les-Monts, Calvados Autres Lieu Ferme de Jean-François Godard Adresse 16 Route de Merville, 14860 Bréville les Monts Ville Bréville-les-Monts Departement Calvados Lieu Ville Ferme de Jean-François Godard Bréville-les-Monts

Ferme de Jean-François Godard Bréville-les-Monts Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/breville-les-monts/

Démonstration : visite d’un four à pain du XVIIIe siècle Ferme de Jean-François Godard Bréville-les-Monts 2023-09-16 was last modified: by Démonstration : visite d’un four à pain du XVIIIe siècle Ferme de Jean-François Godard Bréville-les-Monts Ferme de Jean-François Godard Bréville-les-Monts 16 septembre 2023