Bergeries de Sologne Ferme de Jaugeny Fontaines-en-Sologne, 30 juin 2023, Fontaines-en-Sologne.

Fontaines-en-Sologne,Loir-et-Cher

Élevage agneaux/moutons, démonstration de chiens de berger au travail sur troupeau, tonte de moutons. Dégustation de produits de la ferme, repas à la ferme.

à ; fin : . 5 EUR.

Ferme de Jaugeny

Fontaines-en-Sologne 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Lamb/sheep rearing, sheep dog demonstrations, sheep shearing. Tasting of farm products, meal in the farm.

Cría de corderos/ovejas, demostración de perros pastores trabajando en el rebaño, esquilado de ovejas. Degustación de productos agrícolas, comida en la granja

Aufzucht von Lämmern/Schafen, Vorführung von Schäferhunden bei der Arbeit an der Herde, Schafschur. Verkostung von Produkten vom Bauernhof, Mahlzeit auf dem Bauernhof (von Mai bis Sept. nach Voranmeldung).

Mise à jour le 2023-06-22 par ADT41