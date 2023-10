Appel à candidature maraîchage – Ferme de Hautpoul Ferme de Hautpoul : 24 chemin de Hautpoul 31270 Cugnaux, 13 octobre 2023, .

Appel à candidature maraîchage – Ferme de Hautpoul 13 octobre – 10 décembre Ferme de Hautpoul : 24 chemin de Hautpoul 31270 Cugnaux

La commune de Cugnaux met à disposition de porteurs de projets des parcelles communales afin de mettre en place une activité maraîchère sur le site de Hautpoul.

Via son projet de maraîchage, la ville souhaite soutenir l’installation et la pérennité d’activités agricoles locales en circuit court au bénéfice de la restauration municipale et des cugnalais. La préservation du foncier agricole et des espaces naturels sont une priorité, et la commune est à la recherche de solutions permettant de redynamiser ces espaces.

Les enjeux de ce projet sont multiples :

favoriser des projets agricoles viables s’intégrant dans une démarche agroécologique,

préserver et valoriser les espaces agricoles disponibles,

contribuer aux besoins alimentaires des cugnalais,

sensibiliser les habitants à l’alimentation durable.

Rejoignez l’aventure avec nous !

Date limite de dépôt des candidatures le dimanche 10 décembre 2023.

Les informations sur notre projet ainsi que les documents pour nous transmettre votre candidature sont accessible via le lien ci-dessous ⬇

Ferme de Hautpoul : 24 chemin de Hautpoul 31270 Cugnaux Ferme de Hautpoul : 24 chemin de Hautpoul 31270 Cugnaux, Cugnaux [{« type »: « email », « value »: null}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T02:00:00+02:00 – 2023-10-14T01:59:59+02:00

2023-12-10T02:00:00+01:00 – 2023-12-11T01:59:59+01:00