Dîner spectacle au profit d’Espoir pour Haïti Ferme de Grangeneuve Villeréal, 18 novembre 2023, Villeréal.

Villeréal,Lot-et-Garonne

ANNIE-JEANNE et STANLEY nous offrent un florilège d’humour et d’émotion en chansons choisies avec amour!

Repas offert par Sylvie Auroux (Le Moderne).

Réservation indispensable..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Ferme de Grangeneuve

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



ANNIE-JEANNE and STANLEY offer us an anthology of humor and emotion in songs chosen with love!

Meal hosted by Sylvie Auroux (Le Moderne).

Reservations essential.

¡ANNIE-JEANNE y STANLEY nos ofrecen una antología de humor y emoción en canciones elegidas con amor!

Comida ofrecida por Sylvie Auroux (Le Moderne).

Imprescindible reservar.

ANNIE-JEANNE und STANLEY bieten uns ein Sammelsurium an Humor und Emotionen in liebevoll ausgewählten Liedern!

Das Essen wird von Sylvie Auroux (Le Moderne) angeboten.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Coeur de Bastides