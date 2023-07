Un samedi à la ferme Ferme de Gaëtan Brague Urzy, 16 septembre 2023, Urzy.

La Chambre d’Agriculture de la Nièvre propose samedi 16 septembre « Un Samedi à la Ferme », une journée grand public remplie d’activités instructives et divertissantes pour toute la famille.

C’est chez Gaëtan Brague, sur la commune d’Urrzy, que se tiendracette journée, qui sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir la richesse et la diversité de l’agriculture sur notre territoire, ainsi que de rencontrer des agriculteurs du département.

Les visiteurs pourront participer à des activités telles que la présentation d’un élevage laitier ainsi que des dégustations de produits locaux et frais. Un samedi à la Ferme sera organisé en 5 villages thématiques : l’élevage et le bien-être animal, les cultures, l’eau et le changement climatique, les nouvelles technologies au service de l’agriculture et les énergies renouvelables.

Les enfants pourront également s’amuser avec des activités comme la découverte du matériel agricole, un concours de dessins, des tours de poneys, une mini-ferme, le loto bouses, etc.

Cet événement est l’occasion de sensibiliser le public à l’importance de l’agriculture locale et de promouvoir les produits frais et de qualité avec un marché de produits locaux qui se tiendra tout au long de la journée. Il permettra également aux agriculteurs de la région de partager leur passion et leur savoir-faire avec le grand public.

L’enjeu de cette journée sera de donner aux visiteurs une vision juste de « nos campagnes » : modernes, vivantes, attrayantes gustatives et festives.

Ferme de Gaëtan Brague 167 route du Vivier 58130 URZY Urzy 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 93 40 30 https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/nievre/ https://www.facebook.com/chambre.agriculturenievre;https://instagram.com/chambredagriculture_nievre?igshid=MjEwN2IyYWYwYw== parking gratuit ; coordonnées GPS : Lon : 3.199653 Lat : 47.042711.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Chambre d’Agriculture de la Nièvre