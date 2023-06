Découvrez le monde agricole d’antan Ferme de Frécambault, 18 Frécambault 89120 Charny Orée de Puisaye, 16 septembre 2023, Charny Orée de Puisaye.

L’association Histoire et préhistoire de Charny-Orée-de-Puisaye et sa région propose une visite libre de ses collections. L’occasion de découvrir de vieux outils représentant les métiers d’antan, ainsi que le matériel de la vie paysanne et des ustensiles d’autrefois.

Une jolie collection de pierres taillées, de silex de Puysaie et une collection de briques anciennes de l’Yonne seront également présentées.

Des bénévoles seront présents afin de répondre aux questions des visiteurs et un stand d’égrainage de maïs sera proposé aux enfants.

Des outils des métiers anciens, du matériel agricole d'antan et des pierres taillées de la région sont exposés dans la grange de la ferme de Frécambault. parking sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Éric Buisset