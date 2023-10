Réussir la transmission d’un atelier d’élevage : une opportunité pour le territoire ! Ferme de Crémeuhh – 1 chemin du chateau – 17460 PREGUILLAC Préguillac, 24 novembre 2023, Préguillac.

Réussir la transmission d’un atelier d’élevage : une opportunité pour le territoire ! Vendredi 24 novembre, 14h00 Ferme de Crémeuhh – 1 chemin du chateau – 17460 PREGUILLAC Entrée libre

Cette journée technique se décomposera de la façon suivante :

– Activité d’élevage et présentation de la qualité de l’eau,

– Devenir des exploitations sur le BV Arnoult-Lucérat + focus élevage,

– Présentation des dispositifs du parcours Transmission

– Focus démarche Eleveur et engagé

– Témoignage cédant et repreneur

Ferme de Crémeuhh – 1 chemin du chateau – 17460 PREGUILLAC 1 chemin du chateau 17460 preguillac Préguillac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « karine.dagnaud@cmds.chambagri.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 33 67 70 62 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T14:00:00+01:00 – 2023-11-24T16:45:00+01:00

2023-11-24T14:00:00+01:00 – 2023-11-24T16:45:00+01:00

transmission – élevage – eau – témoignages – agriculture