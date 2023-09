Banquet à cueillir Ferme de Cottinville Fresnes, 14 octobre 2023, Fresnes.

Banquet à cueillir Samedi 14 octobre, 15h00 Ferme de Cottinville Gratuit – Réservations à contact@cie-kmk.org ou au 09 81 81 40 62

Le samedi 14 octobre, la compagnie KMK, en partenariat avec l’Écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre, organise un banquet à cueillir pour l’inauguration de ses douze Promenades à déguster !

Après une année d’exploration des possibilités de cueillette en milieu urbain, la compagnie KMK et l’Écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre vous convient à un banquet célébrant ces 12 mois, 12 plantes sauvages et 12 recettes à déguster.

Feuilles, racines, fleurs, fruits, sauvages, cultivés, invasifs ou adventices, Fresnes nous a dévoilé ses délices.

Mais avant de se régaler, il faudra cueillir et cuisiner !

Samedi 14 octobre – 15h

Adresse : Ferme de Cottinville (41 rue Maurice Ténine, 94260, Fresnes)

Événement organisé en partenariat avec l’Écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre, la Grange dîmière – Théâtre de Fresnes et 6Mettre – Pôle de création transdisciplinaire dédié aux arts vivants, avec le soutien de la Ville de Fresnes, du Département du Val-de-Marne et de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Ferme de Cottinville 14 rue Maurice Ténine, 94260 Fresnes Fresnes 94260 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@cie-kmk.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 81 81 40 62 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

arts de la rue espace public

Gwenaël Mulsant